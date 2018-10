Herzogin Meghan plaudert über ihre Schwangerschaft

Treffen mit bunter Gruppe

Am Freitag besuchte die Herzogin gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry den berühmten Bondi Beach in Sydney und traf sich mit einer Gruppe von Surfern, die die seelische Gesundheit der Menschen mit Sport im Freien fördern will und sich jeden Freitag in bunten Kleidern am Strand zum Frühsport trifft.