Acht Bus-Linien in die acht Öffi-Gemeinden

1 - Die O-Buslinie führt derzeit vom Stadion in Kleßheim zur Messe. Sie kann in das Gewerbegebiet Siezenheim fahren.

2 - Die Linie steuert von Obergnigl (wegen Baustelle derzeit Endstelle Campus Gnigl) durch die Stadt nach Walserfeld. Über eine Verlängerung bis zum Gemeindeamt in Wals wurde bereits diskutiert.

3 - Sie fährt von Salzburg-Süd bis zur Landstraße in Itzling. Im Süden wäre eine Verlängerung bis Niederalm möglich, im Norden bis ins Handelszentrum Bergheim.

4 - Von Hallwang-Mayrwies führt dieser Bus zur Forellenwegsiedlung in Liefering. Freilassing kann sich eine Verlängerung bis ins Stadtgebiet vorstellen.

5 - Sie führt vom Hauptbahnhof bis zur Birkensiedlung. Die Verlängerung nach Grödig ist rasch umsetzbar. Im Norden kann sie ständig nach Itzling-Pflanzmann gelenkt werden.

6 - Von Parsch bis Itzling West bei der Goethesiedlung. Von dort schnell machbar ist eine Verlängerung bis in das Ortszentrum von Bergheim.

7 - Fährt vom Salzachsee nach Aigen und Salzburg Süd. Die vorgeschlagene Verlängerung bis Elsbethen erscheint völlig problemlos.

8 - Von der Messe nach Salzburg Süd. Verlängerung bis Anif möglich.

9 - Wegen Mangel an O-Bussen wird die Linie vom Europark zum Justizgebäude bis Jänner unter der Woche mit Albussen geführt. Dauernde Verlängerung bis Kommunalfriedhof wäre eine Hilfe für das Nonntal.

10 - Sam-Viehhausen-Himmelreich. Und eine Verlängerung in Richtung Walserberg geht schnell.

11 - Diese neue Linie könnte vom Mirabellplatz über die Vogelweiderstraße bis Elixhausen führen.