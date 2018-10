Trump kürzt Zahlungen nach Mittelamerika

Bereits Mitte Oktober hatte US-Präsident Donald Trump angedeutet, angesichts der enormen Flüchtlingswelle, die derzeit von Mittelamerika Richtung USA rollt, die Zahlung von Geldern zur Entwicklungshilfe für jene Länder zu kürzen, die seiner Ansicht nach nicht genug dafür tun würden, um die Migranten an ihren langen Marsch zu hindern. Am Montag machte er mit seiner Drohung Ernst und erklärte via Twitter, dass mit der „substanziellen Kürzung“ bzw. gänzlichen Streichung der Zahlungen an Guatemala, Honduras und El Salvador nun begonnen werde.