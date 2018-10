Im Video: Die schönste Tier-Lovestory Europas

„Habe ihr Schicksal bestimmt, also bin für sie verantwortlich“

„Ich nehme sie auch mit zum Angeln“, sagt Vokic, der ansonsten als Hausmeister an einer Schule arbeitet. „Und wir sehen auch zusammen fern.“ Hätte er „Malena“ nicht aufgenommen, hätten Füchse sie gefressen, sagt er. „Ich habe ihr Schicksal bestimmt, also bin ich für sie verantwortlich.“ Im Frühling richtet Vokic seiner Störchin ein Nest auf dem Dach her - dort kann sie dann den Sommer mit ihrer Familie verbringen.