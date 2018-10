Der Cadillac von Elvis Presley unter dem Hammer

Auch für den Auktionator vom Dorotheum, Wolfgang Humer etwas Besonderes: „Das ist schon eine tolle Sache, wenn man bedenkt wer vor über 40 Jahren da am Steuer saß.“ In seiner Karriere hat er schon einige Schmuckstücke unter den Hammer gebracht. Trotzdem wollte er vor der Auktion nicht über den letztendlichen Kaufpreis spekulieren. Zu viele Unsicherheiten, die man bei diesem Auto nicht einschätzen kann und er erinnert sich an ein Fahrzeug von Bill Gates: „Allein durch den Namen erzielte der Wagen den doppelten Preis.“