150 Jahre WIMO: Der längste Apfelstrudel Kärntens

„Da heuer ein gutes Obstjahr ist, waren meine Bäume im Garten voll mit Äpfeln. Also kam mir die Idee: Wir backen mit den Schülern einen riesigen Strudel“, erzählt Heidi Cas, Fachvorständin an der WIMO. Dass er gleich eine Länge von 150 Meter annehmen wird (in Anlehnung an das Jubiläum), hätte Cas wohl auch nicht gedacht. „So viele Äpfel hatte ich dann doch nicht, da haben die Schüler und Lehrer natürlich einiges dazu gesponsert.“