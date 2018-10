„Respektlos!“ Hoeneß über Löw-Berichte schockiert

Uli Hoeneß war richtig sauer. Zusammen mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach der Bayern-Präsident am Freitag Klartext. Harte Kritik gab’s an der medialen Berichterstattung in den letzten Tagen. Nicht nur Berichte über den FC Bayern, sondern auch über Deutschland-Teamchef Jogi Löw brachten Hoeneß in Rage.