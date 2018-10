Alarm an Wiener Schule: Fremder spricht Kinder an

Die Sorge unter den Vätern und Müttern ist groß. So spielen viele wieder vor allem am Nachmittag „Eltern-Taxi“, um ihren Nachwuchs zu schützen. „Absolut! Mein Kind weiß aber, was zu tun ist, wenn sowas passiert. Darüber muss man immer wieder sprechen“, so Mutter Silvia B. zur „Krone“.