Autolenker (34) krachte frontal gegen einen Lkw

Das Paar fuhr mit zwei Autos von Flöcking kommend in Richtung Ludersdorf. Die 35-jährige Lebensgefährtin des Unfallopfers hielt ihr Fahrzeug vor einer Brücke an, der hinter ihr nachfahrende 34-Jährige fuhr an ihr vorbei und kollidierte laut Polizei annähernd frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 21-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung gelenkt wurde.