Gwyneth Paltrow plaudert Sexgeheimnisse aus

Im Interview mit der „Glamour“ auf ihre frische und positive Ausstrahlung angesprochen, erwiderte die Gwyneth Paltrow schmunzelnd: „Na ja, da müssen Sie meinem Ehemann danken! Es ist fantastisch, ich fühle mich so glücklich und bin so dankbar.“ Gleichzeitig gibt die Schauspielerin, die zuvor mit Coldplay-Sänger Chris Martin liiert war, aber auch zu, dass es sich anders anfühlt, in den 40ern verheiratet zu sein. „Es ist anders, in den Mittvierzigern zu sein. Du machst es nochmal und bringst deine ganze Erfahrung mit, deinen Schmerz, deine Freude, Leiden - alles. Es ist eigentlich sehr ermutigend, ich fühle mich sehr optimistisch.“