Grenzgang zwischen den Fronten

„Ich freue mich sehr darüber, zudem ich hier in den 70ern bei einer Ausstellung von Maria Lassnig, die mich in meinem Schaffen sehr geprägt hat, so eine Art Schlüsselerlebnis hatte. Für mich ist die Ausstellung in gewisser Weise auch ein ,Homecoming’“, betont Scheirl, die es nach ihrem Studium an der Kunstakademie in Wien zunächst nach New York und dann nach London zog, wo sie auch die transgender Identität „Hans“ annahm.