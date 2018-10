Mega-Weltrekord für Extremradler Michael Strasser!

„Überglücklich! Und heilfroh, gesund mit einem neuen Rekord in Ushuaia angekommen zu sein.“ Das war Michael Strassers erste Reaktion als er am Dienstag um 9 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) mit dem Fahrrad am Ziel seiner Träume ankam. Am südlichsten Zipfel des amerikanischen Kontinents, in Ushuaia in der argentinischen Provinz Feuerland.