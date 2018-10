Die ein Jahre alte Rosa lebt und sagte „Asante“

Bis vor drei Monaten war der gesundheitliche Zustand für das damals acht Monate alte Mädchen Rosa Lenguto aus Marerene im Kilifi County von Kenia sehr bedenklich, um nicht zu sagen lebensbedrohlich. Das Kind kam ohne Anus zur Welt und musste mit künstlichen Ausgängen im Bereich der Bauchwand leben. Eine Operation, die eine Rückführung in den Normalzustand bzw. einen Darmausgang am Anus ermöglicht, war dringend notwendig. Die mittellose Mutter von Rosa kontaktierte die Hilfsorganisation Asante. Der Verein um Obmann Franz Ferrari hilft dort seit fast 30 Jahren. Ein Spendenaufruf wurde gestartet - auch via „Krone“. Wenige Tage später war das Geld zusammen.