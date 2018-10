Wien macht sich bereit für die GAME CITY 2018!

Definitiv mehr Farbe ins Leben bringt die Cosplay-Parade - farbenfroher Fixpunkt am GAME CITY-Wochenende. GamerInnen lassen ihre Lieblingscharaktere Realität werden und ziehen durch das Wiener Zentrum. Die Community zieht am Samstag, 20. Oktober 2018 vom Museumsquartier den Ring entlang zur GAME CITY-Bühne am Wiener Rathausplatz.