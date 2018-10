Wisla: ÖSV-Weltcupteam mit Aschenwald, ohne Kofler

Der 22-jährige Aschenwald (oben rechts im Bild), ein Schützling von Andreas Widhölzl in der zweiten Trainingsgruppe, hatte durch den Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix des Kontinentalcups den siebenten Startplatz für den ÖSV im Weltcup gesichert, den er nun selbst einnimmt. Dem am Dienstag bekanntgegebenen Aufgebot Felders für den Team- und den Einzelbewerb in Polen gehören weiters alle Athleten der ersten Trainingsgruppe mit Ausnahme Koflers an. Dies sind Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Daniel Huber (6. in Wisla 2018), Stefan Kraft (Dritter 2018) und Gregor Schlierenzauer.