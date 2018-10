Stadion-Umbau in Graz: Anpfiff für zweite Halbzeit

Am Donnerstag soll im Gemeinderat die zweite Halbzeit des Stadionumbaus in Liebenau angepfiffen werden. 17,5 Millionen Euro werden dort in den nächsten Jahren investiert. Zudem bekommt der GAK-Platz in Weinzödl für knapp eineinhalb „Mille“ eine neue Tribüne. Die schwarz-blaue Rathauskoalition spricht von einem „Doppelpack für die Grazer Sportinfrastruktur“.