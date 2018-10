Angst vor Tierhasser: Vergiftete Würste ausgelegt!

Streuner und Hauskatzen tappen in die Giftfalle. Auch drei Hunde sind qualvoll verendet. Ein Liebling kämpft derzeit noch ums Überleben. „In zehn Tagen mussten sieben Tiere sterben, etliche sind verschwunden. Vermutlich sind auch sie irgendwo verendet“, so eine Mitarbeiterin. Auslöser für die Giftanschläge soll die steigende Zahl an Streunern in der Region sein. Doch dies sei kein Grund für Selbstjustiz, betonen Tierschützer. Präparierte Giftköder sollen nicht nur über den Zaun des niederösterreichischen Tierheims geworfen worden sein, sondern auch im Burgenland bei Parndorf auf der Tagesordnung stehen. „Wir sind in Sorge, dass diese Taten zu einer Spirale der Angst führen“, so eine Hundebesitzerin. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.