EGS kümmert sich um kleine Feldhasen-Waisen

Sie achtet dabei, so wenig Körperkontakt wie möglich herzustellen, um eine Fehlprägung auf den Menschen zu vermeiden. Nur dann können die Tiere nach einer gewissen Zeit auch wieder ausgewildert werden. „Feldhasen-Mütter lassen ihre Kleinen in der Regel fast den ganzen Tag alleine, bevor sie wieder auftauchen, um sie zu füttern. Sie bleiben aber immer nur kurz“, erklärt Expertin Brigitte Kopetzky. „Für uns Menschen ist das nicht ganz so einfach – wenn man bedenkt, wie herzig und flauschig diese Tiere sind.“ Tierpflegerin Birgit füttert die kleinen Feldhasen übrigens drei Mal am Tag.