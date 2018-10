Jetzt für den Kärntner Tierschutzpreis bewerben!

Um den Tierschutz bemühte Menschen und Vereine werden auch heuer wieder mit dem Kärntner Tierschutzpreis ausgezeichnet. Dank der Gaston und Kathrin Glock Stiftung kann dieser Preis fortgeführt werden. Die Verleihung wird am 17. Dezember im Schloss Maria Loretto in Klagenfurt stattfinden. Bewerben kann man sich per E-Mail oder auf dem Postweg an die Kärntner Krone.