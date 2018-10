Afghane flüchtete mit 130 km/h durch 30er-Zone

Festnahme und U-Haft

Der Afghane kam in U-Haft - was bei der Polizei für Freude sorgte. Denn in einem vergleichbaren Fall sind vor etwa drei Wochen drei Tschetschenen, die mit einem in Hörsching gestohlenen Pkw unterwegs waren, von der Justiz nur auf freiem Fuß angezeigt worden.