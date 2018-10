„Beinahe fatalster Unfall der Luftfahrtgeschichte“

„Nur ein paar Meter Abstand haben verhindert, dass sich der zweifellos schlimmste Unfall der Luftfahrtgeschichte ereignet“, erklärte Bruce Landsberg, Vizepräsident der US-Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB), in dem Abschlussbericht. Demnach erhielt der Airbus A320 der Fluggesellschaft Air Canada mit 140 Menschen an Bord am 7. Juli 2017 kurz vor Mitternacht die Genehmigung, auf der Landebahn 28-Rechts zu landen. Die Piloten steuerten mit ihrer Maschine jedoch die parallel dazu verlaufende Rollbahn C an. Auf dieser warteten vier Linienflugzeuge darauf, starten zu können.