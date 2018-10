Zwei ÖSV-Asse auf Augenhöhe mit Ledecka

Tamara Tippler kann wieder lachen! Die Weltcup-Skiläuferin aus Mautern hat im Sommer mit einer Meniskus-OP alle Wehwehchen aus dem Weg geräumt. „Ich bin schmerzfrei, hab auch meine anhaltenden Rückenprobleme in den Griff bekommen“, strahlte die Speed-Prinzessin gestern beim Pressetermin ihres neuen Sponsors „2B“ (ein steirisches Funktionsgetränk). „Es war davor stets eine Leidenszeit“, so Tippler. „Heuer in der Vorbereitung war sie aber richtig gut unterwegs“, ergänzt Teamkollegin Stephanie Venier, die seit heuer ebenfalls neu im 2B-Sponsor-Boot sitzt und dank ihrem Stainzer Papa sogar als „halbe Steirerin“ durchgeht. „Wir sind beide stark in Form“, so Tippler.