Saudi-Arabien wehrt sich gegen Mordvorwürfe

Zuvor war ein Team von Ermittlern aus Riad in Ankara eingetroffen, um gemeinsam mit den einheimischen Behörden in der Causa Khashoggi zu ermitteln. Ankara liegen nach einem Bericht der „Washington Post“ Ton- und Videoaufnahmen von der Ermordung des Journalisten im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul vor (siehe Video oben). Bereits am Dienstag hatte das Königreich einer Durchsuchung des Konsulats durch die türkische Polizei zugestimmt, doch fand diese bisher noch nicht statt.