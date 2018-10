Italien mit Budget auf Konfrontationskurs zur EU

EZB schließt Hilfe ohne Sparpolitik aus

Die Europäische Zentralbank wird Insidern zufolge Italien ohne Rettungsprogramm der EU - was mit den eben abgesagten Sparmaßnahmen einhergehen würde - nicht helfen, sollten das Land oder seine Banken in finanzielle Turbulenzen geraten. „Das ist ein Testfall, um zu zeigen, dass Europa und seine Mechanismen funktionieren“, sagte ein EZB-Vertreter am Rande der IWF-Jahrestagung am Donnerstag. Ansonsten würde die Glaubwürdigkeit der EZB irreparabel beschädigt und der Rückhalt für die Währungsunion in Ländern wie Deutschland schwinden. Ein Sprecher der vom Italiener Mario Draghi geführten europäischen Notenbank lehnte eine Stellungnahme ab.