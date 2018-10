May ernennt weltweit erste „Selbstmord-Ministerin“

„Als ich meine erste Rede auf den Treppen von Downing Street Nummer 10 (dem Sitz der britischen Regierung, Anm.) hielt, versprach ich, die brennenden Ungerechtigkeiten innerhalb der Gesellschaft zu bekämpfen“, erinnerte sich May am Mittwoch anlässlich des World Mental Health Day. „Gemeinsam können wir die Stigmatisierung beenden, die viele Betroffene in die Isolation treibt, ein Leiden im Stillen“, so May weiter.