Fahndung im Erbgut: Forscher finden Impotenz-Gen

Für seine Studie hat ein Team um Eric Jorgenson vom Krankenversicherer Kaiser Permanente in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien die genetischen Daten von 36.649 Männern aus den USA mit einem Datensatz von 222.358 Probanden aus Großbritannien verglichen. Dabei habe sich gezeigt, dass bestimmte Variationen an einer Position in der Nähe des sogenannten SIM1-Gens auf Chromosom 6 in Zusammenhang für Potenzprobleme stehen.