Weichberger bezog die letzte Bruckmüller-Bastion

Sie hatte wie eine Löwin um ihren Betrieb und die Firmengruppe, die in der Insolvenz zerschlagen wurde, gekämpft, nun zieht sie sich zurück: Johanna Bruckmüller verkaufte den Reifen-Bruckmüller-Betrieb in Leonding an den niederösterreichischen Reifenhändler Weichberger - samt der 25 Mitarbeiter.