Eloy de Jong feiert die Liebe und das Leben

Als Mitglied von Caught In The Act feierte Eloy de Jong in den 90er-Jahren Riesenerfolge - diesen Frühling meldete sich der Ex-Boyband-Star mit seinem Debütalbum „Kopf aus - Herz an“ als Schlagerkünstler tatkräftig zurück. Für die Single „Liebe kann so weh tun“ gewann er sogar Marianne Rosenberg. Bei uns sehen Sie das Video dazu exklusiv.