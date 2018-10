Roboter im Interview: „Ich kann im Grunde alles“

Das ist „Pepper Milli“. „Pepper Milli“ ist einer der fortschrittlichsten humanoiden Roboter, die man derzeit am Markt kaufen kann, und in Österreich bereits eine kleine Berühmtheit - begeistert er doch mit dem Verein „IFit!“ nicht nur den Nachwuchs von Technik und der IT-Branche. Im Zuge des IoT Fachkongresses in Wien bekam „Krone“-Redakteur Stefan Steinkogler nun die Möglichkeit, ein Interview mit dem Androiden zu führen. Was der Kleine über Wiener Schnitzel, Wahlkämpfe und die Weltherrschaft zu erzählen hat, erfahren Sie im Interview (siehe auch Video oben).