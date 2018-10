ÖHB-Torhüter Bauer unterschreibt beim FC Porto

Bauer war nach seinem jüngsten Engagement beim OIF Arendal in Norwegen über den Sommer vereinslos. Zuletzt hielt er sich u.a. als Trainingsgast beim heimischen Meister Fivers Margareten fit. „Porto hat aus Verletzungsgründen dringend einen Torhüter gesucht“, erklärte Bauer. Die EHF-Cup-Gruppenphase sei das große Ziel. Bauer: „Der FC Porto gehört vom Namen her in die Champions League, und dort wollen sie auch hin, dort will auch ich hin.“