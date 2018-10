Kurz besuchte Putin: Noch enger bei Gas-Import

„Supermacht mit enormer internationaler Bedeutung“

Bundeskanzler Kurz, der auch in seiner Funktion als EU-Ratsvorsitzender nach St. Petersburg gereist ist, betonte in diesem Zusammenhang, dass Russland eine „Supermacht mit enormer internationaler Bedeutung“ sei und daher große Verantwortung trage: „Wir hoffen und erwarten uns, dass Russland diese Verantwortung wahrnimmt, um in den Konflikten in Syrien und der Ukraine eine politische Lösung zustande zu bringen. Vor allem im Interesse der Menschen in der Region, die sich vor allem eines wünschen: Frieden.“