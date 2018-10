Vergewaltigung? Ronaldo holt zum Gegenschlag aus

„Ich bestreite die gegen mich erhobenen Anschludigungen vehement. Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das gegen all das verstößt, was ich bin und an das ich glaube“ so Ronaldo via Facebook. „Ich weigere mich, dieses Medien-Spektakel zu füttern, das von Leuten geschaffen wurde, die sich auf meine Kosten bereichern wollen.“ Sein reines Gewissen erlaube ihm, die Untersuchungen in Ruhe abzuwarten.