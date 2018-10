Anti-GIS-Volksbegehren hat 158.000 Unterstützer

Das Volksbegehren „ORF ohne Zwangsgebühren“ erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Startete man am Montag mit nicht einmal 70.000 Unterstützungserklärungen in die Eintragungswoche, hat man nun schon mehr als doppelt so viele Unterschriften beisammen. Seit Montag laufen auch das „Don‘t smoke“- und das Frauenvolksbegehren.