Belgisches Königspaar beim Bundespräsidenten

„Es ist für mich eine besondere Freude und Ehre, König Philippe und Königin Mathilde heute in der Hofburg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in Wien!“, freute sich Alexander Van der Bellen auf Twitter über den Besuch der belgischen Royals in der Bundeshauptstadt. Und natürlich musste in der Hofburg Zeit für ein kleines Pläuschchen bei Kaffee und Kuchen sein, bevor es für das Königspaar mit seinen Wien-Terminen weiter ging.