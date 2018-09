Betrunkener Lenker kam in den Gegenverkehr

Mit seinem Auto fuhr Samstag gegen 20.50 Uhr ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Imst vom Weinberg in Imst talwärts. Nach einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Der 34-Jährige wurde erheblich verletzt. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Die Lenkerin (27) des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt.