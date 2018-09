Der beste Wodka der Welt kommt aus Österreich

Er wird auch als Wasser des Lebens bezeichnet - der Wodka. Man sollte ihn deswegen zwar nicht in den Mengen, wie das aus der Leitung trinken, aber ab und an ein Glas darf man sich schon gönnen. Und dafür muss man nicht mehr zu Produkten aus dem angeblichen Land des Weizenschnaps machen - seit Jahren mischt Österreich in der Wodkaproduktion ganz oben mit.



Die renommierte „International Wine & Spirits Competition“ (IWSC) prämiert jährlich die besten Weine und Spirituosen aus über 80 Ländern und ist der weltweit führende Wettbewerb dieser Art. Dort sorgte Österreich erstmals 2012 im Bereich Wodka für internationales Aufsehen als wir die Auszeichnung für den besten Wodka der Welt verliehen bekamen. Und auch heuer ging dieser Titel erneut an unser Land: Wodka Linia konnte sich gegen 180 Spirituosen durchsetzen.



Der amtierende Titelverteidiger wie auch sein österreichischer Vorgänger empfehlen Wodka übrigens pur und bei Zimmertemperatur anstatt gekühlt aus dem Gefrierfach zu trinken. Wie etwa diese Wodka-Sorten, die allesamt aus Österreich kommen: