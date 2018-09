In 40 Meter Höhe: Arbeiter aus Kran geborgen

Ein 45-jähriger Kranführer aus Portugal hat am Freitag in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) aus dem Führerhaus eines rund 40 Meter hohen Baukrans geborgen werden müssen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann einen Schwächeanfall erlitten. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr konnten die Bauarbeiter ihren Kollegen mit einem Bergekran und Abseiltechnik schließlich bergen.