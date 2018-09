Die besten Produkte für eine gesunde Nachtruhe

Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der Federkernmatratzen. Im Gegensatz zu anderen Matratzen verfügen Tonnentaschenfederkernmatratzen über eine gute Punktelastizität, was bedeutet, dass die Matratze nur dort nachgibt, wo sie auch belastet wird. Dank der fünf ergonomischen Liegezonen passt sich die Matratze optimal an die Körperform an und unterstützt so einen gesunden Schlaf. Beim Bezug handelt es sich um ein hochwertiges Doppeltuch, welches aus Baumwolle, Polyamid, Polyester. Sie hat auf beiden Seiten eine atmungsaktive Komfortauflage aus offenporigem Kaltschaum, was für bessere Luftdurchlässigkeit sorgt.



Erhältlich in unterschiedlichen Größen.

Maße: 140 x 200 cm

Härte: H2

Gewicht: 26,9 kg

Preis: 184,99 €

Hier geht‘s zum Produkt.