Marcia Cross hat den Krebs besiegt

Dennoch dürfen die Fans der Schauspielerin aufatmen. Denn wie Marcia Cross selbst bestätigt, hat sie die Krankheit erfolgreich besiegt. „Ich bin so dankbar und glücklich, noch am Leben zu sein. Aber ich habe meine Haare verloren“, schreibt die 56-Jährige auf Instagram, stellt aber klar: „Ich bin wieder gesund und glücklicher und gesünder als je zuvor. Danke an alle, die mich unterstützt haben bei diesem Kampf.“