Kanadierin übersteht in ihrem Auto wüsten Tornado

Die Frau erlitt Schürf- und Schnittwunden, der dramatische Vorfall ging für sie also relativ glimpflich aus. In der Gegend um die Städte Ottawa und Gatineau richtete der Tornado viel mehr Schaden an: Dutzende Menschen wurden verletzt, Gebäude wurden demoliert, Fahrzeuge kippten um, Zehntausende Haushalte hatten keinen Strom.