Drama um Bill Cosby: Der tiefe Fall des TV-Stars

Und das sollte kein Einzelfall bleiben: Mindestens sieben Frauen behaupten, Cosby habe sie Anfang der 1970er-Jahre unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Zu dieser Zeit entwickelte der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Cosby gerade die Zeichentrickserie „Fat Albert and the Cosby Kids“, in der er einer der Cartoon-Figuren seine Stimme leiht. Nur wenig später der nächste Vorwurf: Als Cosby 1974 an Seite von Sidney Poitier and Harry Belafonte im Film „Samstagnacht oben in der Stadt“ Erfolge feiert, soll er in der Playboy-Villa in Los Angeles ein 15-jähriges Mädchen sexuell genötigt haben. Das geht aus einer 2015 in Kalifornien eingereichten Zivilklage hervor.