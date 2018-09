FIFA-Boss will das Transfer-System ändern

Der Fußball-Weltverband FIFA steht vor dem Beschluss von wichtigen Reformen bei Spielertransfers. Beschränkt werden sollen künftig vor allem Leihgeschäfte, wie die FIFA am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte es am Montag in London ein Treffen des sogenannten Stakeholder-Komitees, darunter Vertreter von Europas Club-Vereinigung ECA, internationaler Ligen und der Spielergewerkschaft FIFPro, gegeben.