Mord am Spielplatz: Messerstich als Todesursache

Ein am Montagabend im Zuge einer Auseinandersetzung in Linz getöteter 19-jähriger Afghane ist - wie berichtet - an einem Messerstich gestorben. Das bestätigte das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Zudem wies die Leiche Verletzungen im Gesicht auf, die von der der Messerattacke vorangehenden Rauferei stammen dürften.