Asylwerber auf Spielplatz getötet: Bursch in Haft!

Mehrere Migranten trafen sich auf dem Spielplatz in Linz-Urfahr - gegen 18 Uhr kam es zum Kampf, ein laut ersten Informationen 19-jähriger afghanischer Asylwerber ging mit einem Messer in der Brust in der Sandkiste zu Boden. Als der Notarzt eintraf, lebte der Mann, der in Niederösterreich wohnte, noch, starb aber wenig später. Es wurden Drogen bei ihm gefunden.