Just beim Rad-Gipfel: Sorge ums Drahtesel-Budget

Er selbst meine es mit der Radverkehrsstrategie ernst, sagte Preuner. „Ich bin froh über die vielen Radfahrer in der Stadt.“ Zugleich müsse man sich jedoch überlegen, was mit dem Geld passiere. „Die Mittel für den Radverkehr müssen auch ausgegeben werden. Zurzeit gibt es aber keine großen Projekte.“ Wie der Bürgermeister sagte, werden die Budgetberatungen zeigen, ob man doch noch Mittel locker machen könne. Das letzte Wort wird möglicherweise erst beim Budgetsenat am 12. November gesprochen.