Schmidt-Coup im Visier

Das Letzte, was Marco Rose will, ist, auf eine Partie blicken zu müssen, die hinter den 90 Minuten des nächsten Spiels liegt. Also im Falle des Meisters sogar hinter möglichen 120 plus Elferschießen morgen im Cup bei Schwaz. Doch Salzburgs Trainer, der gemessen am Punkteschnitt (2,32) erfolgreichster Coach in der Bullen-Ära seit 2005 ist, wird sich dieser nervigen Sache mit den Rekorden wohl weiterhin nicht so schnell entziehen können.