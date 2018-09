Hütters Frankfurter hadern mit dem Schiedsrichter

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Adi Hütter haben beim 1:1 gegen RB Leipzig am Sonntag einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dem 2:1-Sieg in der Europa League bei Vorjahresfinalist Olympique Marseille ließ man einen couragierten Auftritt gegen die höher eingeschätzten Leipziger folgen, haderte dabei aber mit dem Referee.