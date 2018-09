Das war heimlich in Meghans Schleier eingenäht

Stoff vom ersten Date

In der Dokumentation „Queen of the World“ über das Königshaus und die britische Königin Elizabeth hat die Ex-„Suits“-Darstellerin verraten: „Irgendwo hier im Schleier ist ein Stückchen blauer Stoff eingenäht. Das war mein blaues Detail. Es ist ein Stück von dem Kleid, das ich bei unserem ersten Date getragen habe.“ Es sollte auch eine romantische Überraschung für Prinz Harry sein.