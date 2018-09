Sturmwarnung: Auch Tirol im Visier des Orkans

„Der Aufenthalt in Wäldern bei Sturm ist lebensgefährlich. Der Landesforstdienst rät vom Befahren und Betreten der Wälder dringend ab, da Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume besteht“, informiert Dieter Stöhr von der Abteilung Forstorganisation des Landes Tirol. Auch die Stadt Innsbruck warnt vor einem Aufenthalt in bewaldetem Gebiet oder in Parkanlagen. Alle nötigen Maßnahmen zur Verringerung von Sturmschäden und ihrer Auswirkungen sind vorbereitet.