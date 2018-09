Verbote in der Schule sind immer wieder ein Thema

Das Wangenkuss-„Gebot“ in der NMS Saxen sorgt für Wirbel - wir berichteten. Viel öfter sorgten aber in Oberösterreich Schulen mit Verboten für Schlagzeilen. So wurde zum Beispiel 2004 in Ohlsdorf bauchfreie Kleidung untersagt, 2008 gab es in Gunskirchen ein Kuss-Verbot. Auch Handy-Verbote wurden diskutiert.